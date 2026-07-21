Эксперт Бубнов: Инфантино надо судить

Александр Бубнов: Инфантино судить надо
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов в критической форме высказался о главе ФИФА Джанни Инфантино по завершении чемпионата мира — 2026. Победителем турнира стала сборная Испании, с минимальным счётом обыгравшая национальную команду Аргентины. Матч прошёл 19 июля.
— Я разочарован тем, что ФИФА делает. Глобально. Считаю, что это какой-то лёгкий беспредел начинается. И надо Инфантино срочно...
— В отставку.
— Собраться для начала, я бы сказал.
— Его судить надо! На него уголовное дело [возбуждать нужно] в Швейцарии.
— Выборы же в следующем году.
— Не выберут его. Если только Трамп не скажет, чтобы оставили, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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