Гризманн забил первый гол в MLS

Французский нападающий «Орландо» Антуан Гризманн забил дебютный гол в MLS.

Произошло это на 48‑й минуте выездного матча против «Сан‑Хосе». На данный момент счет 3:0.

35‑летний Гризманн покинул «Атлетико» по окончании сезона-2025/26. Форвард выступал за мадридский клуб в 2014–2019 годах, затем ушел в «Барселону», но вернулся обратно уже в 2021‑м.

В составе «Атлетико» француз выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. В составе «Барселоны» Гризманн выиграл Кубок Испании.