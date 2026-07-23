Гризманн забил первый гол в MLS
Французский нападающий «Орландо» Антуан Гризманн забил дебютный гол в MLS.
Произошло это на 48‑й минуте выездного матча против «Сан‑Хосе». На данный момент счет 3:0.
35‑летний Гризманн покинул «Атлетико» по окончании сезона-2025/26. Форвард выступал за мадридский клуб в 2014–2019 годах, затем ушел в «Барселону», но вернулся обратно уже в 2021‑м.
В составе «Атлетико» француз выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. В составе «Барселоны» Гризманн выиграл Кубок Испании.
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