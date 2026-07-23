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Иван Олейников объяснил, почему не перешёл в ЦСКА

Чемпионат.com

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников объяснил, почему не перешёл в московский ЦСКА. По словам футболиста, стороны не смогли договориться.

Игрок «Крыльев Советов» объяснил, почему не перешел в ЦСКА
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— Позже ЦСКА хотел тебя вернуть?

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— Слышал, что ко мне был интерес после первого сезона в «Ахмате». Не договорились.

— Самому обратно в ЦСКА хочется вернуться? Доказать, что стоило тобой дорожить.

— Пригласят — здорово. Нет — ничего страшного. Стараюсь не загадывать, — цитирует Олейникова Sport24.

В прошлом сезоне РПЛ Олейников принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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