"Ротор" сообщил о переходе игрока в сербский клуб
Футболист продолжит карьеру в "Нови-Пазаре".
"Томислав Дадич покидает "Ротор". Между нашим клубом и ФК "Нови-Пазар" достигнута договорённость о трансфере игрока", - написано в Telegram-канале клуба.
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Дадич выступал за волгоградский "Ротор" с февраля 2026 года. Всего за клуб левый защитник провел 2 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 200 тысяч евро.
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