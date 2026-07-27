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"Ротор" сообщил о переходе игрока в сербский клуб

Rusfootball

Футболист продолжит карьеру в "Нови-Пазаре".

«Ротор» сообщил о переходе игрока в сербский клуб
© ФК «Ротор»
"Томислав Дадич покидает "Ротор". Между нашим клубом и ФК "Нови-Пазар" достигнута договорённость о трансфере игрока", - написано в Telegram-канале клуба.
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Дадич выступал за волгоградский "Ротор" с февраля 2026 года. Всего за клуб левый защитник провел 2 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 200 тысяч евро.

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