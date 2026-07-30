Комментатор Орлов: у «Локомотива» дела плохи

Орлов: у «Локомотива» дела совсем плохи
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Локомотиве». Он отметил, что железнодорожники не имеют финансов на усиление состава. Также Орлов прокомментировал исход матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра завершилась вничью — 1:1.
«Совсем плохи дела у московского „Локомотива“. Им не на что усиливать состав, нет средств. Да и они сыграли неважно в 1-м туре чемпионата. „Ахмат“ переиграл их по игре», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
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