Газзаев оценил старт сезона РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил начало нового сезона в РПЛ.

"Чемпионат начался очень успешно. Команды показали хорошую игру, появились новые имена. В частности, Касаджиков, который забил красивейший гол. Все сыграли в силу своих возможностей", - сказал Газзаев "Чемпионату".

После первого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги на первом месте идет "зенит", обыгравший "Акрона" со счетом 5:0. Второе и третье место занимает "Спартак" и "Краснодар", соответственно.