Гендир "Акрона" отметил прогресс в игре команды

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался об игре команды.

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По словам Клюшева, в клубе видят прогресс в игре команды, но ей есть над чем работать.

- Дело не в том, какой у нас календарь в начале сезона. Мы и в прошлом, и в позапрошлом сезонах говорили, что наша команда не смотрит на соперника. Она смотрит на себя и на свою игру. Здесь то же самое. Мы видим прогресс в игре. Сейчас нам есть, над чем работать, и мы будем работать, - приводит слова Клюшева Metaratings.

В первом туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:5, а во втором туре на своем поле проиграл "Рубину" со счетом 1:2. В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России тольяттинцы в домашней встрече уступили "Ростову" 0:4.

Напомним, что летом клуб объявил о назначении Срджана Благоевича на пост главного тренера - ранее он работал на аналогичной должности в "Партизане".