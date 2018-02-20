Британские керлингисты обыграли норвежцев в матче олимпийского турнира 

Британские керлингисты одержали победу над сборной Норвегии на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу представителей Великобритании.
В параллельных матчах сборная Канады обыграла команду Японии (8:4), южнокорейцы переиграли швейцарцев (8:7), а Швеция одержала победу над Италией (7:3).
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 11-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпийские игры — 2018. Керлинг. Мужчины. 8-й матч Великобритания — Норвегия — 10:3 Канада — Япония — 8:4 Южная Корея — Швейцария — 8:7 Швеция — Италия — 7:3