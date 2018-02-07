«Спартак» вернул себе лидерство в чемпионате

6 февраля в 13-м туре чемпионата России московский "Спартак" принимал "СГАУ-Саратов". Ключевым отрезком матча стали стартовые 15 минут встречи, в которые красно-белые смогли быстро подавить соперника и вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

В прошедшее воскресенье гандболисты "СГАУ" достаточно успешно дали бой "Чеховским медведям", но в матче с красно-белыми им с трудом удалось сократить значительную разницу в счете, информирует о ходе игры пресс-служба "Спартака".

Вратарь хозяев Роман Сураев в первом тайме сделал несколько сэйвов и отбил 7-метровый бросок. Отличился и Александр Деревень , который именно в этот день смог открыть свой счет голов в составе красно-белых.

Во втором тайме, при счете 25:13, главный тренер ГК "Спартак" Василий Филиппов решил выпустить на арену запасных игроков, после чего "СГАУ-Саратов" смогли значительно сократить разницу в счете. Матч завершился победой лидеров чемпионата со счетом 33:29.

Набрав 24 очка, красно-белые снова возглавили турнирную таблицу сезона-2017/18. Они опережают идущих на втором месте "Чеховских медведей" на одно очко и при этом имеют одну игру в запасе.

"Мы не пропускали на протяжении 10 минут — это приличный результат для гандбола, — отметил после игры Филиппов. — Не скажу, что уже в начале встречи все было решено, поскольку игра длится все-таки не 10 минут, а 60. В гандболе были случаи, когда и 15 мячей отыгрывали. Вспомните наш матч с "Чеховскими медведями": мы проигрывали 7 мячей во второй половине второго тайма, но смогли уйти от поражения. В матче против "СГАУ" мы выдали классную десятиминутку, отстояли в защите. Здорово помог вратарь Роман Сураев, плюс удачно убегали в отрывы. Когда вели с большой разницей в счете, расслабились. Пропустили подряд четыре мяча и дали сопернику возможность почувствовать, что они могут нас догнать".

В своем следующем матче ГК "Спартак" на домашней площадке примет УГНТУ-ВНЗМ (Уфа). Встреча пройдет 18 февраля в СФОК "Кунцево".