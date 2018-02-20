Олимпийская сборная по хоккею из России проиграли канадкам

В полуфинале матча женского олимпийского турнира по хоккею команда олимпийских атлетов из России проиграла сборной Канады со счетом 0:5.

Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Россиянки в четвертый раз сыграли с канадками на Играх и вновь не сумели одержать победу.

Отметим, что в составе сборной России под номером 73 играла Виктория Кулишова — уроженка Мегиона. В матче со сборной Швейцарии девушка забила шайбу в ворота соперников.

Напомним, что впервые команды сыграли в плей-офф Олимпиады, три предыдущих матча проходили на групповом этапе. В Солт-Лейк-Сити в 2002 году канадки выиграли со счетом 7:0, в Турине-2006 — 12:0. Ранее в Пхёнчхане сборная Канады обыграла россиянок также, со счетом 5:0.

В матче за бронзовые медали россиянки сыграют с командой Финляндии, которая в своем полуфинале проиграла американкам, также со счетом 0:5. Сборные США и Канады сыграют в финале женского олимпийского турнира в пятый раз, американки выиграли только один раз на Играх в Нагано в 1998 году. Примечательно, что канадки побеждали в хоккейном турнире четыре последних Олимпиады, в 2006 году в финале они обыграли шведок.