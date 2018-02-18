Вратарь сборной США назвал россиян хоккеистами высокого уровня

Вратарь сборной США Райан Запольски выделил две из четырех заброшенных россиянами в его ворота шайб в матче группового этапа на Олимпийских играх 2018 года. По мнению голкипера, хоккеисты команды России показали свой высокий уровень.

"Два из четырех голов были забиты после шикарных бросков. Только игроки очень высокого уровня могут сделать такое. Я не думаю, что произошло что-то плохое", — цитирует Запольски "РИА Новости"

Сборная России заняла в группе B первое место и напрямую вышла в 1/4 финала турнира. Команде США, которая расположилась на третьей строчке турнирной таблице, придется сыграть еще один матч перед этой стадией.

"Дополнительная игра перед четвертьфиналом — это лучше, чем день отдыха. У нас будет дополнительная игра, чтобы разобраться, как лучше действовать друг с другом", — отметил голкипер.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду США в третьем матче группового этапа Олимпийских игр 2018 года со счетом 4:0.