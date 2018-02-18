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Сборная Германии в серии буллитов победила Норвегию на Олимпиаде
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Сборная Германии в серии буллитов победила Норвегию на Олимпиаде 

Чемпионат.com 18 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Сборная Германии в серии буллитов победила команду Норвегии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 2:1 Б.
Стартовый период в матче получился безголевым. Первый гол зрители увидели только на 33-й минуте, когда нападающий Патрик Хагер вывел сборную Германии вперёд. На 46-й форвард норвежской команды Александр Райшенберг восстановил равновесие и перевёл игру в дополнительное время. Победу сборной Германии в серии буллитов принесли точные броски Хагера, Маттиаса Плахты и Доминика Кагуна.
В начале второго периода нападающий сборной Норвегии Томми Кристиансен заработал первое на олимпийском турнире удаление до конца матча.
В заключительном матче группы С сегодня встретятся сборные Чехии и Швейцарии, начало в 10:40 мск. Победитель этого матча займёт первое место в своём квартете. Сборная Германии с двумя очками заняла третье место, норвежская сборная — четвёртое.
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