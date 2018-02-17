Регбисты РФ выиграли у Бельгии в рамках чемпионата Европы 

Регбисты сборной России одержали победу над командой Бельгии во втором матче чемпионата Европы. Встреча в Краснодаре на стадионе «Кубань» завершилась со счётом 48:7 в пользу хозяев площадки. Попытки совершили Евгений Елгин, Михаил Бабаев, Андрей Гарбузов, Тагир Гаджиев, Игорь Галиновский и Богдан Федотко, а капитан команды Юрий Кушнарёв забил реализацию и штрафной.
10 февраля российская команда в первом матче на турнире проиграла сборной Испании со счётом 13:20.
Свой следующий матч в рамках чемпионата Европы по регби сборная России проведёт 3 марта в гостях с командой Румынии. Встреча пройдёт в городе Клуж.