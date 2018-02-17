Регбисты РФ выиграли у Бельгии в рамках чемпионата Европы

10 февраля российская команда в первом матче на турнире проиграла сборной Испании со счётом 13:20.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Европы по регби сборная России проведёт 3 марта в гостях с командой Румынии. Встреча пройдёт в городе Клуж.