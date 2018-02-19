Ватерполисты РФ не пробились в Суперфинал Кубка Европы

Мужская сборная России по водному поло не смогла пробиться в Суперфинал Кубка Европы. По результатам предварительного раунда соревнований российские ватерполисты заняли третье место в группе С, пропустив в Суперфинал команды Италии и Черногории. В трёх встречах отечественные спортсмены набрали всего 1 очко заничью с немцами (11:11).