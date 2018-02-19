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Ватерполисты РФ не пробились в Суперфинал Кубка Европы
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Ватерполисты РФ не пробились в Суперфинал Кубка Европы 

Чемпионат.com 19 февраля 2018
Мужская сборная России по водному поло не смогла пробиться в Суперфинал Кубка Европы. По результатам предварительного раунда соревнований российские ватерполисты заняли третье место в группе С, пропустив в Суперфинал команды Италии и Черногории. В трёх встречах отечественные спортсмены набрали всего 1 очко заничью с немцами (11:11).
В заключительном матче в группе С россияне уступили команде Италии со счётом 10:15. Самым результативным в составе россиян стал Даниил Меркулов, забивший три мяча. По два раза отличились Константин Киселёв и Сергей Лисунов.
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