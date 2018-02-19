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Россиянки или испанки? В Ханты-Мансийске выявят сильнейших ватерполисток
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Россиянки или испанки? В Ханты-Мансийске выявят сильнейших ватерполисток 

АиФ Югра 19 февраля 2018
Фото: АиФ Югра
Четвертый тур отборочного этапа Мировой лиги по водному поло среди женских команд пройдет с 26 по 28 февраля 2018 года в Ханты-Мансийске. Национальные сборные России и Испании будут бороться за победу.
Президент Федерации плавания и водного поло Югры Оксана Веревка прокомментировала: «Соревнования — важная составляющая системы международных соревнований по водному поло FINA. Ханты-Мансийск примет матч между командами России и Испании. Сейчас сборная России действующий бронзовый призер Чемпионата мира 2017 и бронзовый призер Олимпийских игр — 2016, в прошлом году в Мировой Лиге по водному поло команда завоевала бронзовую медаль. Наши соперницы, сборная Испании, является одной из сильнейших команд мира, среди заслуг которой серебро Чемпионата мира 2017, поэтому игра обещает быть интересной, захватывающей, а, если учесть, что это женское водное поло, то еще и очень эмоциональной».
В сборной команде России — центральный нападающий ватерпольного клуба «Югра», бронзовый призер Олимпиады — 2016, призер чемпионатов мира Анна Тимофеева.
Напомним, в настоящее время соревнования проводятся по единым правилам: 4 периода по 8 минут. В случае ничейного результата после четырёх периодов победитель матча определяется в серии штрафных 5-метровых бросков.
Место проведения соревнований: плавательный бассейн Югорского государственного университета. Дата и время: 27 февраля в 18:30. Вход на матч свободный.
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