Сборная России впервые с 2006 года вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею разгромила Норвегию в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане со счётом 6:1.

Россияне впервые с 2006 года вышли в полуфинал турнира. В Турине наша команда обыграла в четвертьфинале Канаду со счётом 2:0, но затем проиграла Финляндии в полуфинальном матче (0:4) и матче за бронзу с Чехией (0:3).

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере сборная России потерпела поражение на стадии четвертьфинала с командой Канады (3:7). На ОИ-2014 в Сочи россияне проиграли Финляндии в четвертьфинальном матче со счётом 1:3.

Последний раз сборная России завоёвывала медали на Олимпиаде 2002 года (бронза). Олимпийскими чемпионами наша команда последний раз становилась в 1992 году.