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Сборная России впервые с 2006 года вышла в полуфинал Олимпиады
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Сборная России впервые с 2006 года вышла в полуфинал Олимпиады 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Сборная России по хоккею разгромила Норвегию в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане со счётом 6:1.
Россияне впервые с 2006 года вышли в полуфинал турнира. В Турине наша команда обыграла в четвертьфинале Канаду со счётом 2:0, но затем проиграла Финляндии в полуфинальном матче (0:4) и матче за бронзу с Чехией (0:3).
На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере сборная России потерпела поражение на стадии четвертьфинала с командой Канады (3:7). На ОИ-2014 в Сочи россияне проиграли Финляндии в четвертьфинальном матче со счётом 1:3.
Последний раз сборная России завоёвывала медали на Олимпиаде 2002 года (бронза). Олимпийскими чемпионами наша команда последний раз становилась в 1992 году.
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