«Спартак» одержал самую крупную победу в сезоне

18 февраля в матче регулярного чемпионата России гандбольный "Спартак" на площадке СФОК «Кунцево» принимал уфимский «УГНТУ-ВНЗМ». Спартаковцы захватили лидерство с первых минут. В этой игре дебютировал за «Спартак» голкипер Никита Никулин. Во встрече вратарь Никулин, сделав несколько сэйвов, завершив игру с 51 процентом отбитых бросков.

Хозяева площадки наращивали отрыв в счете и к перерыву вели с разницей в 9 мячей — 18:9. Причем третий мяч капитана «Спартака» Дмитрия Ковалева в матче стал для него 100-м в нынешнем чемпионате. В итоге красно-белые добились уверенной победы — 36:21.

После 14 матчей в активе «Спартака» 26 очков и второе место в турнирной таблице вслед за «Чеховскими медведями». Спартаковцы отстают от 16-кратного чемпиона России на одно очко, но имеют две игры в запасе.

"Спартак" играет все лучше и лучше. Команда Василия Филиппова качественно улучшает свою игру, — отметил после игры президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев . — Было видно, что игроки рисковали, имели огромный запас прочности. Главный тренер дал поиграть практически всему составу. Мне приятно видеть, что налаживается комбинационная игра, причем комбинации разные. Они заранее подготовлены, отточены на тренировках. Это видно очень хорошо. На это приятно смотреть".

"Разница в счете получилась большой. Конечно, мы держали в уме матч первого круга, когда в Уфе упустили победу на последних секундах, — сказал главный тренер ГК «Спартак» Василий Филиппов. — Хорошо, что с первых минут сделали задел в счете и в дальнейшем его увеличивали. Также отмечу игру нашего вратаря Никиты Никулина. В матче со «СГАУ-Саратов» здорово отыграл Роман Сураев, а сегодня его почин поддержал Никита. В отличии от предыдущего матча, сегодня мы не расслабились во втором тайме, а продолжали накатывать, неплохо вошли в игру вторые номера со скамейки запасных. Поэтому в итоге получилась такая комфортная разница в счете".

Свой следующий матч «Спартак» проведет в гостях 24 февраля в Буденновске против «Динамо-Виктор». (Антон ХАЛИЗОВ)