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Российские хоккеистки пропустили пять шайб от Канады в полуфинале Олимпиады
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Российские хоккеистки пропустили пять шайб от Канады в полуфинале Олимпиады 

Lenta.ru 19 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Заброшенными шайбами отметились Дженнифер Уэйкфилд (1-я минута), Мари-Филип Пулен (23-я), Дженнифер Уэйкфилд (41-я), Эмили Кларк (42-я), Ребекка Джонстон (54-я).
Россиянки 17 февраля впервые в истории вышли в полуфинал олимпийского турнира, обыграв сборную Швейцарии со счетом 6:2. На групповом этапе команда «Олимпийских атлетов из России» не сумела одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.
Нападающий Илья Ковальчук 13 февраля побывал на матче российских и канадских хоккеисток в рамках олимпийского турнира. Тогда он назвал женский хоккей в исполнении отечественных спортсменок разочаровывающим.
В финале сборная Канады встретится с командой США. Россиянки сыграют в матче за третье место с представительницами Финляндии.
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