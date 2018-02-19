Российские хоккеистки пропустили пять шайб от Канады в полуфинале Олимпиады

Российские хоккеистки проиграли сборной Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Заброшенными шайбами отметились Дженнифер Уэйкфилд (1-я минута), Мари-Филип Пулен (23-я), Дженнифер Уэйкфилд (41-я), Эмили Кларк (42-я), Ребекка Джонстон (54-я).

Россиянки 17 февраля впервые в истории вышли в полуфинал олимпийского турнира, обыграв сборную Швейцарии со счетом 6:2. На групповом этапе команда «Олимпийских атлетов из России» не сумела одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

Нападающий Илья Ковальчук 13 февраля побывал на матче российских и канадских хоккеисток в рамках олимпийского турнира. Тогда он назвал женский хоккей в исполнении отечественных спортсменок разочаровывающим.

В финале сборная Канады встретится с командой США. Россиянки сыграют в матче за третье место с представительницами Финляндии.