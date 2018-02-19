Виктория Моисеева: Нужно так же продолжить действовать в следующих матчах

Россиянки делят восьмое место в турнирной таблице вместе с командой Швейцарии. 21 февраля они сыграют со сборной Южной Кореи.

— У нас было тактическое преимущество, несмотря на неудачный девятый энд, — сказала Моисеева . — Нам нужно продолжить действовать так же в следующих матчах. Сегодня игра была хорошая, она не сильно отличались от тех, которые мы проиграли в одно очко. Просто чуть больше удачи было на нашей стороне. Необходимо исправить недочеты, тогда вполне спокойно сможем бороться с двумя оставшимися соперниками.

Напомним, в женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.