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Виктория Моисеева: Нужно так же продолжить действовать в следующих матчах
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Виктория Моисеева: Нужно так же продолжить действовать в следующих матчах 

Советский спорт 19 февраля 2018
Россиянки делят восьмое место в турнирной таблице вместе с командой Швейцарии. 21 февраля они сыграют со сборной Южной Кореи.
— У нас было тактическое преимущество, несмотря на неудачный девятый энд, — сказала Моисеева. — Нам нужно продолжить действовать так же в следующих матчах. Сегодня игра была хорошая, она не сильно отличались от тех, которые мы проиграли в одно очко. Просто чуть больше удачи было на нашей стороне. Необходимо исправить недочеты, тогда вполне спокойно сможем бороться с двумя оставшимися соперниками.
Напомним, в женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.
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