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Команда новосибирской хоккеистки проиграла Канаде в полуфинале Олимпиады
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Команда новосибирской хоккеистки проиграла Канаде в полуфинале Олимпиады 

ngs.ru 19 февраля 2018
Фото: ngs.ru
Женская сборная России по хоккею проиграла канадской команде со счётом 5:0 — россиянки впервые вышли в полуфинал на Олимпийских играх. На позиции защитника у россиянок стояла уроженка Новосибирской области Екатерина Лобова — девушка играла под номером 12.
На 13-й минуте матче Лобову за подножку канадской спортсменке отправили на скамейку, а во втором периоде сибирячка приняла на себя удар и вновь покинула лёд. На 54-й минуте Лобову вновь отправили на скамейку на две минуты — защищая вратаря, она толкнула в борт канадский номер 12 — Меган Микельссон.
Трибуны горячо поддерживали проигрывающую российскую команду — на протяжении всего матча болельщики скандировали: «Россия!». С российским триколором на матч пришли и корейские болельщики.
Россиянки не вышли в финал, но им предстоит побороться за бронзовые награды — 21 февраля они сыграют с Финляндией. На групповом этапе россиянки уже проигрывали финкам.
Сегодня была вторая встреча россиянок с канадской сборной — первый матч российские спортсменки уступили канадкам со счётом 5:0. Но несмотря на череду проигрышей фаворитам Олимпийских игр, в прошлую субботу команда из России одержала победу над бронзовыми призёрами Сочи — командой Швейцарии — и прошла в полуфинал соревнования.
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