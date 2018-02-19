Команда новосибирской хоккеистки проиграла Канаде в полуфинале Олимпиады

Женская сборная России по хоккею проиграла канадской команде со счётом 5:0 — россиянки впервые вышли в полуфинал на Олимпийских играх. На позиции защитника у россиянок стояла уроженка Новосибирской области Екатерина Лобова — девушка играла под номером 12.

На 13-й минуте матче Лобову за подножку канадской спортсменке отправили на скамейку, а во втором периоде сибирячка приняла на себя удар и вновь покинула лёд. На 54-й минуте Лобову вновь отправили на скамейку на две минуты — защищая вратаря, она толкнула в борт канадский номер 12 — Меган Микельссон.

Трибуны горячо поддерживали проигрывающую российскую команду — на протяжении всего матча болельщики скандировали: «Россия!». С российским триколором на матч пришли и корейские болельщики.

Россиянки не вышли в финал, но им предстоит побороться за бронзовые награды — 21 февраля они сыграют с Финляндией. На групповом этапе россиянки уже проигрывали финкам.

Сегодня была вторая встреча россиянок с канадской сборной — первый матч российские спортсменки уступили канадкам со счётом 5:0. Но несмотря на череду проигрышей фаворитам Олимпийских игр, в прошлую субботу команда из России одержала победу над бронзовыми призёрами Сочи — командой Швейцарии — и прошла в полуфинал соревнования.