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Чистяков: руководители ряда регионов не хотят развивать женский хоккей
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Чистяков: руководители ряда регионов не хотят развивать женский хоккей 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после поражения в матче за бронзу олимпийского хоккейного турнира с командой Финляндии (2:3) заявил, что некоторые регионы России не хотят развивать женский хоккей.
«Есть хорошие, позитивные моменты, уделяется внимание женскому хоккею. Но недостаточно команд в чемпионате России, это ясно уже всем. Было 11 команд раньше, сейчас семь. В некоторых хоккейных регионах руководители не уделяют должного внимания и не хотят развивать женский хоккей. Причины мне не совсем понятны. Надеюсь, в регионах будут уделять больше внимания женскому хоккею, создавать команды. Девчонки идут в хоккей с удовольствием, а профессиональных команд не хватает. Действительно, мужчины в России не все воспринимают женский хоккей. Думаю, эта Олимпиада и игра девчонок, которые бились за страну, перевернут мужской менталитет хотя бы у части населения», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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