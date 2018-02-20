Вратарь Запольски: сборная США не стала ничего менять после поражения от россиян

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. / ТАСС /. Сборная США по хоккею не стала ничего менять после поражения от россиян в матче группового этапа олимпийского турнира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вратарь Райан Запольски

Хоккеисты сборной США обыграли команду Словакии со счетом 5:1 в матче квалификации плей-офф. В заключительном матче группового этапа американцы проиграли россиянам со счетом 0:4.

"Не думаю, что мы что-то меняли после того поражения. У россиян великолепная команда, в которой собраны действительно великолепные хоккеисты, играть против них было действительно сложно. Мы просто сосредоточились на своей игре. Думаю, сегодня мы создали моментов больше, чем в матчах группового этапа", — сказал Запольски.

В четвертьфинале сборная США сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет 21 февраля.