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Вратарь Запольски: сборная США не стала ничего менять после поражения от россиян
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Вратарь Запольски: сборная США не стала ничего менять после поражения от россиян 

ТАСС 20 февраля 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная США по хоккею не стала ничего менять после поражения от россиян в матче группового этапа олимпийского турнира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вратарь Райан Запольски.
Хоккеисты сборной США обыграли команду Словакии со счетом 5:1 в матче квалификации плей-офф. В заключительном матче группового этапа американцы проиграли россиянам со счетом 0:4.
"Не думаю, что мы что-то меняли после того поражения. У россиян великолепная команда, в которой собраны действительно великолепные хоккеисты, играть против них было действительно сложно. Мы просто сосредоточились на своей игре. Думаю, сегодня мы создали моментов больше, чем в матчах группового этапа", — сказал Запольски.
В четвертьфинале сборная США сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет 21 февраля.
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