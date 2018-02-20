Американские хоккеисты вышли в четвертьфинал 

Продолжается олимпийский хоккейный турнир. Сборная США нанесла поражение команде Словакии с результатом 5:1 и вышла в четвертьфинал.
Соперники уже встречались на групповом этапе, и тот матч завершился победой сборной США со счетом 2:1. На этот раз американцы выиграли более убедительно — 5:1. Первый период завершился нулевой ничьей, а во втором американцы Райан Донато, Джеймс Вишневски и Марк Аркобелло забросили по шайбе в ворота соперника. Словаки ответили голом Петера Чершняка.
В третьем периоде Гаррет Ро и Райан Донато отправили по шайбе в ворота Яна Лацо и установили окончательный счет. Сборная США выиграла 5:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет со сборной Чехии.