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«Ростов-Дон» обыграл «Нюкёбинг» и досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
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«Ростов-Дон» обыграл «Нюкёбинг» и досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 24 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
«Ростов-Дон» на своей площадке обыграл датский «Нюкёбинг» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 32:22 Лучшим бомбардиром матча в составе хозяек площадки стала Анна Вяхирева, забившая 8 мячей. 5 раз отличилась Юлия Манагарова. Лучшим игроком была признана вратарь «Ростова» Маисса Пессоа, отразившая 52% атак гостей.
«Ростов-Дон» за два тура до окончания группового этапа обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. В следующем матче турнира 3 марта ростовские гандболистки на выезде сыграют со словенским «Кримом».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа 1. 8-й тур  «Ростов-Дон» (Россия) — «Нюкёбинг» (Дания) — 32:22 (14:13).
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