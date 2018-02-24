«Ростов-Дон» обыграл «Нюкёбинг» и досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» на своей площадке обыграл датский «Нюкёбинг» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 32:22 Лучшим бомбардиром матча в составе хозяек площадки стала Анна Вяхирева , забившая 8 мячей. 5 раз отличилась Юлия Манагарова . Лучшим игроком была признана вратарь «Ростова» Маисса Пессоа, отразившая 52% атак гостей.

«Ростов-Дон» за два тура до окончания группового этапа обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. В следующем матче турнира 3 марта ростовские гандболистки на выезде сыграют со словенским «Кримом».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа 1. 8-й тур «Ростов-Дон» (Россия) — «Нюкёбинг» (Дания) — 32:22 (14:13).