Борис Михайлов: «Надо забыть прошлые матчи на Олимпиаде» 

Двукратный олимпийский чемпион и экс-главный тренер сборной России — о матче с Норвегией (6:1) на Олимпиаде в Пхенчхане.
— Отличный настрой, — отметил Михайлов. — От начала до конца здорово играли и заслуженно победили. Готовимся к следующей игре.
— Россияне не встретили серьезного противодействия в последних трех матчах.
— Нет, встречали. Надо забыть прошлые игры, лично я забыл. Важнее то, что наши выполнили задачу на сегодняшний день и решили все вопросы. Сейчас надо думать, как будем играть против чехов — более ничего. Встречи с ними всегда принципиальные и складываются непросто. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Впервые в полуфинале Олимпиады за 12 лет! Россия разгромила Норвеги Трансляция матча Россия — Норвегия // Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира — здесь