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Борис Михайлов: «Надо забыть прошлые матчи на Олимпиаде»
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Борис Михайлов: «Надо забыть прошлые матчи на Олимпиаде» 

Спорт-Экспресс 21 февраля 2018
Двукратный олимпийский чемпион и экс-главный тренер сборной России — о матче с Норвегией (6:1) на Олимпиаде в Пхенчхане.
— Отличный настрой, — отметил Михайлов. — От начала до конца здорово играли и заслуженно победили. Готовимся к следующей игре.
— Россияне не встретили серьезного противодействия в последних трех матчах.
— Нет, встречали. Надо забыть прошлые игры, лично я забыл. Важнее то, что наши выполнили задачу на сегодняшний день и решили все вопросы. Сейчас надо думать, как будем играть против чехов — более ничего. Встречи с ними всегда принципиальные и складываются непросто. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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