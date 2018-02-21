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Карлссон о поражении Швеции: теперь придётся болеть за мою вторую родную страну
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Карлссон о поражении Швеции: теперь придётся болеть за мою вторую родную страну 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Шведский защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон прокомментировал поражение сборной Швеции в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира от команды Германии (3:4 ОТ).
«Разрушительное поражение. На этот раз Швеция возвращается домой без медалей. Что ж, мне теперь придётся болеть за мою вторую родную страну», — написал защитник в своём «твиттере».
Защитник «Сенаторз» имел в виду сборную Канады, которая как раз и сыграет с командой Германии в полуфинале Олимпийских игр. Карлссон сопроводил свой твит флагами Канады и Швеции.
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