Ещё
Хоккеистка Легкодух рассказала о причинах поражения сборной России в матче за бронзу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеистка Легкодух рассказала о причинах поражения сборной России в матче за бронзу 

RT на русском 21 февраля 2018
Форвард женского хоккейного подмосковного клуба «Торнадо» Анастасия Легкодух в беседе с НСН рассказала о причинах поражения сборной России в матче за бронзу на Олимпийских играх. «Девчонки — молодцы, и я думаю, что им чуть не повезло. Россиянки вписали своё имя в историю, дойдя до борьбы за бронзу. И если так и буду прогрессировать, то на следующей Олимпиаде поборемся за медали», — заявила Легкодух.
По ее словам, она не считает, что сборная Финляндии была сильнее.
Как полагает спортсменка, россиянок где-то подвела реализация, где-то не хватило везения.
«Мы бы могли быть в призах, но чуть-чуть не хватило», — добавила Легкодух.
Ранее защитница сборной России по хоккею Мария Баталова прокомментировала поражение от команды Финляндии в матче за третье место на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
RT на русском: последние новости
Объявлен состав сборной России по футболу на контрольные матчи с Бразилией и Францией Российские кёрлингисты обыграли сборную Швейцарии в матче смешанного турнира на Паралимпиаде Футболист ЦСКА Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает деньги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение