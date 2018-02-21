Хоккеистка Легкодух рассказала о причинах поражения сборной России в матче за бронзу

Форвард женского хоккейного подмосковного клуба «Торнадо» Анастасия Легкодух в беседе с НСН рассказала о причинах поражения сборной России в матче за бронзу на Олимпийских играх. «Девчонки — молодцы, и я думаю, что им чуть не повезло. Россиянки вписали своё имя в историю, дойдя до борьбы за бронзу. И если так и буду прогрессировать, то на следующей Олимпиаде поборемся за медали», — заявила Легкодух.

По ее словам, она не считает, что сборная Финляндии была сильнее.

Как полагает спортсменка, россиянок где-то подвела реализация, где-то не хватило везения.

«Мы бы могли быть в призах, но чуть-чуть не хватило», — добавила Легкодух.