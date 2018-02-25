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Билеты на финал хоккейного мужского Олимпийского турнира стоят от $ 600 до 900
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Билеты на финал хоккейного мужского Олимпийского турнира стоят от $ 600 до 900 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Купить билет на финал мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане можно от $ 600 до 900, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. В данный момент билеты находятся в свободной продаже. Об их оставшемся количестве информации нет.
В финале, который начнётся 25 февраля в 7:10 по московскому времени, встретятся сборные России и Германии. Команда Олега Знарка по пути в решающий матч обыграла Норвегию (6:1) и Чехию (3:0). Немцы начинали с 1/8 финала и победили Швейцарию (2:1 от), Швецию (4:3 от) и Канаду (4:3).
Следить за финальным матчем Россия — Германия можно в текстовой трансляции на «Чемпионате».
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