Билеты на финал хоккейного мужского Олимпийского турнира стоят от $ 600 до 900

Купить билет на финал мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане можно от $ 600 до 900, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов . В данный момент билеты находятся в свободной продаже. Об их оставшемся количестве информации нет.

В финале, который начнётся 25 февраля в 7:10 по московскому времени, встретятся сборные России и Германии. Команда Олега Знарка по пути в решающий матч обыграла Норвегию (6:1) и Чехию (3:0). Немцы начинали с 1/8 финала и победили Швейцарию (2:1 от), Швецию (4:3 от) и Канаду (4:3).

Следить за финальным матчем Россия — Германия можно в текстовой трансляции на «Чемпионате».