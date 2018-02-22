Ещё
Тренер сборной Чехии назвал Францоуза лучшим игроком команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной Чехии назвал Францоуза лучшим игроком команды 

LiveSport.Ru 22 февраля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Тренер сборной Чехии Вацлав Проспал поделился ожиданиями от матча с Россией на ОИ-2018, а также назвал вратаря Павела Францоуза лучшим игроком в составе команды.
«Францоуз — наш лучший игрок. Я имею в виду, что для меня как для тренера этот вопрос достаточно ясен: ты можешь быть успешным, только когда уверен в человеке, который защищает ворота. Особенно в таких матчах.
Францоуз выручал команду тогда, когда это было необходимо, держал нас в игре, поэтому, повторюсь, это лучший игрок у нас.
Витолиньша немного шокировал вылет шведов
Это полуфинал Олимпийских игр, игра не может быть легкой. Наш тренерский штаб сделает все возможное, чтобы команда была полностью готова к началу встречи. Осталось всего четыре сборные, это же полуфинал.
С другой стороны есть сборные Канады и Германии. Люди говорят, что немцы — самая слабая команда в этой четверке. Но я с ними абсолютно не согласен. Там есть свои лидеры, и канадцам будет непросто», — приводит слова Проспала «Р-Спорт».
LiveSport.Ru: последние новости
Экс-игрок «Зенита» возглавит юношескую сборную России Полузащитник сборной Франции может пропустить матч с командой России Кузяев отправится в расположение сборной России, несмотря на травму
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение