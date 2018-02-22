Тренер сборной Чехии назвал Францоуза лучшим игроком команды

Тренер сборной Чехии Вацлав Проспал поделился ожиданиями от матча с Россией на ОИ-2018, а также назвал вратаря Павела Францоуза лучшим игроком в составе команды.

«Францоуз — наш лучший игрок. Я имею в виду, что для меня как для тренера этот вопрос достаточно ясен: ты можешь быть успешным, только когда уверен в человеке, который защищает ворота. Особенно в таких матчах.

Францоуз выручал команду тогда, когда это было необходимо, держал нас в игре, поэтому, повторюсь, это лучший игрок у нас.

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Это полуфинал Олимпийских игр, игра не может быть легкой. Наш тренерский штаб сделает все возможное, чтобы команда была полностью готова к началу встречи. Осталось всего четыре сборные, это же полуфинал.

С другой стороны есть сборные Канады и Германии. Люди говорят, что немцы — самая слабая команда в этой четверке. Но я с ними абсолютно не согласен. Там есть свои лидеры, и канадцам будет непросто», — приводит слова Проспала «Р-Спорт».