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Черноиванов назначен и. о. главного тренера женской сборной России по боксу
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Черноиванов назначен и. о. главного тренера женской сборной России по боксу 

ТАСС 23 февраля 2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Александр Черноиванов назначен исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России по боксу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
"Бывший наставник команды Иван Шидловский продолжит помогать команде и останется советником главного тренера. Черноиванов будет утвержден в должности соответствующим приказом министерства спорта", — говорится в сообщении федерации.
Шидловский был утвержден на посту главного тренера национальной команды в марте прошлого года.
ТАСС: последние новости
Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве Команда Виктории Моисеевой стартует на чемпионате мира по керлингу Египтяне проведут контрольные матчи с командами Бельгии, Колумбии и Кувейта перед ЧМ-2018
 Ещё 2 источника 
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