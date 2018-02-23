Черноиванов назначен и. о. главного тренера женской сборной России по боксу

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. / ТАСС /. Александр Черноиванов назначен исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России по боксу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. "Бывший наставник команды Иван Шидловский продолжит помогать команде и останется советником главного тренера. Черноиванов будет утвержден в должности соответствующим приказом министерства спорта ", — говорится в сообщении федерации. Шидловский был утвержден на посту главного тренера национальной команды в марте прошлого года.