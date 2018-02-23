Стал известен соперник сборной России по хоккею в финале Олимпиады 

Сборная Германии по хоккею одержала победу над национальной командой Канады в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Брукс Мацек, Маттиас Плахта, Франк Мауэр и Патрик Хагер. У канадской сборной отметились Жильбер Брюле, Мэт Робинсон и Дерек Рой.
Таким образом, Германия сыграет с командой России в финале Олимпийских игр — 2018. Матч состоится 25 февраля.
0:1, 1:3, 2:0