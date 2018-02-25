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Женская сборная России — чемпион Европы по стрельбе из пистолета
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Женская сборная России — чемпион Европы по стрельбе из пистолета 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Фото: Вести.Ru
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия в Дьёре (Венгрия) завершился победой женской сборной России в командных соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров.
Виталина Бацарашкина, Екатерина Коршунова и Маргарита Ломова в квалификации набрали 852 очка из 900 возможных (второй результат), а в финале со счетом 22:12 победили соперниц из сборной Германии. Третье место заняли спортсменки из Сербии, которые после уверенной победы в квалификации уступили немкам в полуфинале.
Стрельба. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Дьёр, Венгрия Женщины. Команды. Пистолет, 10 м  1. Россия. 2. Германия. 3. Сербия.
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