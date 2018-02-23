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Давидс временно поработает помощником главного тренера сборной Нидерландов U20
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Давидс временно поработает помощником главного тренера сборной Нидерландов U20 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Бывший полузащитник сборной Нидерландов и «Ювентуса» Эдгар Давидс на один матч станет помощником главного тренера сборной страны U20. 44-летний Давидс будет работать в штабе Питера ван дер Вина в контрольном матче голландской «молодёжки» против сверстников из Чехии. Встреча состоится 27 марта, сообщается на официальном сайте нидерландских футбольных сборных. Отмечается, что Королевский футбольный союз Нидерландов не впервые приглашает начинающих тренеров на подобные стажировки.
Давидс завершил игровую карьеру в 2013 году. На счету Эдгара 74 матча и 6 мячей в составе сборной Нидерландов.
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