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Сборная России по хоккею впервые в истории выиграла Олимпиаду
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Сборная России по хоккею впервые в истории выиграла Олимпиаду 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Сборная России по хоккею одержала победу в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане с командой Германии и выиграла золотые медали.
Российская команда впервые с 1998 года играла в главном матче Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали. В 2002 году в Солт-Лейк Сити сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место команду Беларуси. Это были последние медали нашей команды. В 1994-м в Лиллехаммере и в 2006-м в Турине российская команда оставалась четвёртой, а в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи сборная России терпела поражение на стадии четвертьфинала.
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