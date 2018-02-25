Кто лучший игрок сборной России на Олимпиаде?

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии (4:3 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане и завоевала золотые медали.

Россияне впервые с 1998 года играли в главном матче Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали.

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