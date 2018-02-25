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Кто лучший игрок сборной России на Олимпиаде?
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Кто лучший игрок сборной России на Олимпиаде? 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии (4:3 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане и завоевала золотые медали.
Россияне впервые с 1998 года играли в главном матче Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали.
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе: «Кто лучший игрок сборной России на Олимпиаде?
Кирилл Капризов (автор победной шайбы в финале);
Никита Гусев (лучший бомбардир и форвард турнира);
Илья Ковальчук (самый ценный игрок турнира);
Павел Дацюк (член Тройного золотого клуба);
Василий Кошечкин (лучший голкипер по матчам на ноль).
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
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