Владимир Вуйтек: Матч Россия — Чехия не закончится с крупным счетом, шансы — 60 на 40 в пользу чехов

— Честно говоря, полностью видел только ваш матч со словаками, остальные — только нарезками. В первом матче Россия играла плохо. Дальше по ходу турнира команда прибавляла.

Игра точно будет напряженной и ровной. От начала и до последней секунды ребята будут бороться. Встреча точно не закончится с крупным счетом. Верю в нашу команду. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Чехии, — цитирует Вуйтека «Спорт FM».

Матч Россия — Чехия состоится в Пхенчхане 23 февраля. В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Германии.