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Владимир Вуйтек: Матч Россия — Чехия не закончится с крупным счетом, шансы — 60 на 40 в пользу чехов
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Владимир Вуйтек: Матч Россия — Чехия не закончится с крупным счетом, шансы — 60 на 40 в пользу чехов 

Советский спорт 22 февраля 2018
— Честно говоря, полностью видел только ваш матч со словаками, остальные — только нарезками. В первом матче Россия играла плохо. Дальше по ходу турнира команда прибавляла.
Игра точно будет напряженной и ровной. От начала и до последней секунды ребята будут бороться. Встреча точно не закончится с крупным счетом. Верю в нашу команду. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Чехии, — цитирует Вуйтека «Спорт FM».
Матч Россия — Чехия состоится в Пхенчхане 23 февраля. В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Германии.
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