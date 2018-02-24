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Борис Михайлов: Надо доказать на льду, что по мастерству наша команда выше, чем сборная Германии
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Борис Михайлов: Надо доказать на льду, что по мастерству наша команда выше, чем сборная Германии 

Советский спорт 24 февраля 2018
— Надо играть в свой хоккей в финале, навязать противнику свою игру. Сыграть так же, как наша команда провела последние игры с чехами, норвежцами и американцами. Надо выходить и играть, каждый должен помнить, что отвечает за результат команды в финале. Ради победы надо навязать свою игру, хорошо кататься, бороться. Немцы заставят нас кататься. По составу наша команда на бумаге сильнее, но кроме бумаги есть игра. В предстоящем финале надо на льду доказать, что по мастерству наша команда выше, чем сборная Германии, — цитируют Михайлова РИА Новости.
Добавим, что финальный матч между сборными России и Германии состоится в воскресенье в 7:10 по московскому времени.
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