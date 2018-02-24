Дежарден: кто-то думал, канадцы не смогут прийти в себя после полуфинала

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал победу в матче за бронзу олимпийского хоккейного турнира. Канадцы проиграли в полуфинале Германии со счётом 3:4, а в матче за третье место справились со сборной Чехии (6:4).

«Я горжусь своей командой. Они выложились на максимум. Вчера у нас было тяжёлое поражение, после которого было нелегко оправиться. Некоторые думали, что мы не сможем прийти в себя, но мы очень этого хотели», — приводятся слова Дежардена на официальном сайте ИИХФ.

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