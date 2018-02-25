Ещё
Вячеслав Войнов открыл счёт в финале Олимпиады с Германией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вячеслав Войнов открыл счёт в финале Олимпиады с Германией 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Защитник сборной России Вячеслав Войнов открыл счёт в финале олимпийского хоккейного турнира с Германией.
Хоккеист отличился за пять десятых до конца первого периода после точных передач Кирилла Капризова и Никиты Гусева. Войнов забросил свою вторую шайбу на турнире. В шести матчах на счету защитника 5 (2+3) очков.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Eurosport Suomi.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Илья Воробьёв побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции А. Кержаков возглавит юношескую сборную России «Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу
 Ещё 105 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение