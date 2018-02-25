Вячеслав Войнов открыл счёт в финале Олимпиады с Германией 

Защитник сборной России Вячеслав Войнов открыл счёт в финале олимпийского хоккейного турнира с Германией.
Хоккеист отличился за пять десятых до конца первого периода после точных передач Кирилла Капризова и Никиты Гусева. Войнов забросил свою вторую шайбу на турнире. В шести матчах на счету защитника 5 (2+3) очков.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Eurosport Suomi.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.
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