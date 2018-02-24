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Девушки из тольяттинской «Лады» обыграли гандболисток «Кубани»
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Девушки из тольяттинской «Лады» обыграли гандболисток «Кубани» 

ТРК Губерния 24 февраля 2018
В своем 18-м матче чемпионата России среди команд суперлиги «Лада» на родной площадке победила краснодарских спортсменок. К слову, «Кубань» накануне разгромила команду «Уфа-Алиса» в выездном матче.
Сегодня тольяттинки одержали победу над подопечными Евгения Трефилова, который тренирует и женскую сборную России по гандболу. По итогу матча «Лада» становится главным претендентом на лидерство в регулярном сезоне. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 30:26 в пользу представительниц Самарской области. Об этом сообщает ГК «Лада». Однако победа не была легкой для наших девушек. Незадолго до финала матча гости вели игру с неплохим отрывом. Лишь на финишной прямой гандболистки «Лады», при поддержке болельщиков, сумели вернуть себе преимущество. Лидерство волжанок уже едва ли можно будет оспорить, если «Астраханочка» в конце февраля проиграет в Ростове-на-Дону.
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