Девушки из тольяттинской «Лады» обыграли гандболисток «Кубани» 

В своем 18-м матче чемпионата России среди команд суперлиги «Лада» на родной площадке победила краснодарских спортсменок. К слову, «Кубань» накануне разгромила команду «Уфа-Алиса» в выездном матче.
Сегодня тольяттинки одержали победу над подопечными Евгения Трефилова, который тренирует и женскую сборную России по гандболу. По итогу матча «Лада» становится главным претендентом на лидерство в регулярном сезоне. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 30:26 в пользу представительниц Самарской области. Об этом сообщает ГК «Лада». Однако победа не была легкой для наших девушек. Незадолго до финала матча гости вели игру с неплохим отрывом. Лишь на финишной прямой гандболистки «Лады», при поддержке болельщиков, сумели вернуть себе преимущество. Лидерство волжанок уже едва ли можно будет оспорить, если «Астраханочка» в конце февраля проиграет в Ростове-на-Дону.