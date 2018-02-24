Девушки из тольяттинской «Лады» обыграли гандболисток «Кубани»

В своем 18-м матче чемпионата России среди команд суперлиги «Лада» на родной площадке победила краснодарских спортсменок. К слову, «Кубань» накануне разгромила команду «Уфа-Алиса» в выездном матче.