Ещё
Виталий Прохоров: Если не будем ничего придумывать, то без проблем обыграем немцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виталий Прохоров: Если не будем ничего придумывать, то без проблем обыграем немцев 

Советский спорт 24 февраля 2018
Знарок не стал менять сочетания звеньев накануне финала
«Немцы удивили. Никто не ожидал, что они выйдут в финал. По игре это добротная тренерская команда, которая полностью выполняет задание на матч. Уверен, все наши ребята нацелены на победу на 120%. Если в сборной России не будут ничего придумывать, будут играть в то, во что умеем — хорошая атака, хорошая оборона, уверенная игра (голкипера) Василия Кошечкина — проблем не возникнет», — приводит РИА «Новости» слова Прохорова.
Сборные России и Германии встретятся в финальном матче олимпийского турнира в Южной Корее в воскресенье. Немцы в полуфинале сенсационно обыграли сборную Канады.
Советский спорт: последние новости
Кержаков станет главным тренером юношеской сборной России Наставник сборной Бразилии: Мы не будем торопить Неймара с восстановлением «Ахмат» и «Ростов» проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение