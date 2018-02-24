Виталий Прохоров: Если не будем ничего придумывать, то без проблем обыграем немцев

Знарок не стал менять сочетания звеньев накануне финала «Немцы удивили. Никто не ожидал, что они выйдут в финал. По игре это добротная тренерская команда, которая полностью выполняет задание на матч. Уверен, все наши ребята нацелены на победу на 120%. Если в сборной России не будут ничего придумывать, будут играть в то, во что умеем — хорошая атака, хорошая оборона, уверенная игра (голкипера) Василия Кошечкина — проблем не возникнет», — приводит РИА «Новости» слова Прохорова Сборные России и Германии встретятся в финальном матче олимпийского турнира в Южной Корее в воскресенье. Немцы в полуфинале сенсационно обыграли сборную Канады.