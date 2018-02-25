Эксперт: сборная Германии по хоккею имеет минимальные шансы победить в финале россиян

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. / ТАСС /. Немецкие хоккеисты имеют минимальные шансы на победу в финале Олимпийских игр против команды олимпийских атлетов из России. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший игрок сборной Германии Эдуард Левандовский , выступавший в России за "Спартак" и «Нефтехимик».

Сборная Германии на пути к финалу обыграла команды Швеции и Канады.

"Все равно все понимают, что у них мало шансов на победу, но все может случиться, нужно продолжать играть в том же духе. Понятно, что им надо быть осторожными сзади, играть строго от обороны на контратаках, — сказал Левандовский. — Тем более эмоционально они уже выложились в предыдущих играх, и это для них уже большой результат".

"Я играл со многими, кто сейчас в сборной Германии, знаком с ними. Команда ровная, все игроки выполняют тренерскую установку. Меня больше удивила их победа над шведами, а канадцы мне сами не понравились. И у сборной Германии шансов с канадцами было больше, чем в игре со шведами", — добавил он.

Финал Олимпийских игр в мужском хоккейном турнире начнется в воскресенье в 07:10 мск.