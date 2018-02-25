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«Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
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«Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 

161.ru 25 февраля 2018
Фото: 161.ru
Ростовский гандболистки обеспечили себе участие в четвертьфинале Лиги чемпионов. Накануне «Ростов-Дон» на своей площадке разгромил датский «Нюкебинг» со счетом 32:22.
Матч в донской столице начался с успешной атаки гостей. На 2-й минуте игры счет открыли датчанки. В первые 15 минут поединка шла равная борьба, однако минимальным преимуществом все-таки владели гости. При счете 7:9 в пользу датчанок Фредерик Бужан решил заменить Анну Вяхиреву, которая забросила к этому моменту три мяча, на Катарину Булатович. Вместо Анны Седойкиной в ворота встала Маисса Пессоа.
На 19-й минуте матча хозяева площадки сравняли счет — 9:9, а уже через две минуты дончанки вышли вперед — отличный бросок удался Дембеле. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе ростовских гандболисток.
— Вторая половина встречи началась с голов Родригес, Вяхиревой, Дембеле и Манагаровой, в действиях же «Нюкебинга» чувствовалась неуверенность. Даже «звезда» датского чемпионата Кристина Кристиансен ничего не смогла «предложить» хозяйкам, забив за всю игру всего три гола, — рассказали в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».
К 50-й минуте матча ростовчанки уже вели 9 мячей — 27:18.
На 56-й минуте Маисса Пессоа два раза подряд спасла свою команду, сорвав аплодисменты зрителей и игроков своей команды.
Матч завершился уверенной победой «Ростов-Дона» — 32:22. Лучшим игроком встречи была признана Маисса Пессоа. Победой в этом матче ростовчанки обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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