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Телегин: я олимпийский чемпион? Это звучит нереально
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Телегин: я олимпийский чемпион? Это звучит нереально 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России Иван Телегин прокомментировал победу на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане.
«Как звучит «Иван Телегин — олимпийский чемпион»? Нереально. У нас есть ритуал после победы. Мы даём титул лучшего игрока матча кому-то из команды. Сегодня это был наш тренер — Олег Валерьевич Знарок. Он сделал из нас команду, которая победила. Спасибо большое ему за это», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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