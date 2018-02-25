Телегин: я олимпийский чемпион? Это звучит нереально 

Нападающий сборной России Иван Телегин прокомментировал победу на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане.
«Как звучит «Иван Телегин — олимпийский чемпион»? Нереально. У нас есть ритуал после победы. Мы даём титул лучшего игрока матча кому-то из команды. Сегодня это был наш тренер — Олег Валерьевич Знарок. Он сделал из нас команду, которая победила. Спасибо большое ему за это», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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