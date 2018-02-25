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«Динамо-Виктор» прервал беспроигрышную серию «Спартака»
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«Динамо-Виктор» прервал беспроигрышную серию «Спартака» 

Спорт-Экспресс 25 февраля 2018
24 февраля в матче регулярного чемпионата России один из лидеров сезона — "Спартак" — сыграл на выезде против «Динамо-Виктор», и беспроигрышная серия красно-белых прервалась.
"Спартак" вначале встречи 5:3. Однако уже в следующие 6 минут игра перевернулась: спартаковцы за этот отрезок времени не забили ни одного мяча, чем «Динамо-Виктор» и воспользовался. Пять голов подряд, и счет стал 8:5 в пользу команды Сергея Кленова. До конца тайма «Спартак» так и не смог отыграться.
На 53-й минуте после гола Олега Скопинцева разница в счете сократилась до двух мячей — 26:24. Но следом москвичи потеряли два мяча в атаке и получили три ответных гола подряд. Итоговый счет — 31:26 в пользу команды из Ставрополя.
Беспроигрышная серия московского клуба, образованного летом 2017 года, составляла 14 игр в рамках мужской Суперлиги. Но, несмотря на поражение, «Спартак» по потерянным очкам продолжает лидировать в турнирной таблице. После 15 матчей в активе красно-белых 26 очков. Спартаковцы отстают от «Чеховских медведей» на три очка, но имеют две игры в запасе.
"В первом тайме на каждый наш забитый гол соперник отвечал двумя. Отставание в шесть мячей по итогам первой половины — это довольно большой отрыв, — сказал после игры Василий Филиппов, главный тренер ГК «Спартак». — К сожалению, не получалось сегодня и командных действий в атаке, и в защите. «Динамо-Виктор» забивал не такие тяжелые мячи. Во втором тайме наши ребята вышли биться, и в какой-то момент даже сократили разницу до двух мячей, приложив к этому очень много эмоциональных и физических усилий. К сожалению, некоторые ребята получили травмы перед не менее важным матчем в Краснодаре".
Свой следующий матч «Спартак» проведет 27 февраля в Краснодаре против ГК «СКИФ». (Антон ХАЛИЗОВ)
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