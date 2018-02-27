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Черчесов: матч между сборными России и Чехии по футболу пройдет не в Москве
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Черчесов: матч между сборными России и Чехии по футболу пройдет не в Москве 

ТАСС 27 февраля 2018
Фото: ТАСС
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Сборные России и Чехии по футболу проведут контрольный матч осенью не в Москве. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Ранее Российский футбольный союз объявил, что 10 сентября сборная России проведет контрольный матч против команды Чехии, а 15 ноября сыграет с командой Германии.
"Почему осенью играем с немцами и чехами? Потому что это нам интересно, мы давно не играли с немцами. Варианты всегда есть, другое дело, что мы учитываем многие разные нюансы и остановились на этих соперниках. Это оптимальные варианты, которые нас устроят", — сказал Черчесов.
"Я знаю, где мы планируем играть с чехами, но пока не объявляем. Есть нюансы, поэтому я не говорю, какой стадион. Но не в Москве", — добавил тренер.
Осенью сборная России начнет выступление в Лиге наций. Целью создания турнира была замена товарищеских матчей официальными встречами, кроме того, на нем будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы 2020 года. Сборная России сыграет во второй группе дивизиона B с турками (7 сентября, 14 октября) и шведами (11 октября, 20 ноября).
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