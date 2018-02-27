Псковские баскетболисты вернулись из Полоцка с международных соревнований 

Сборная команда Пскова приняла участие в международном турнире по баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника Отечества, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Соревнования прошли в городе Полоцк (Республика Беларусь). В турнире принимали участие 5 команд: Псков, Смоленск, Полоцк и 2 команды из Минска.
По результатам соревнований команда Пскова, Полоцка и команда «А» из Минска потерпели по одному поражению. По разнице забитых и пропущенных 1 место досталось Полоцку, 2— команде «А» из Минска, 3-Псков. Лучшим защитником турнира признан игрок команды Пскова Александр Николайчук. Команда Пскова награждена кубком за 3 место, игроки команды — грамотами и медалями.