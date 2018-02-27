Псковские баскетболисты вернулись из Полоцка с международных соревнований

Сборная команда Пскова приняла участие в международном турнире по баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника Отечества, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования прошли в городе Полоцк (Республика Беларусь). В турнире принимали участие 5 команд: Псков, Смоленск, Полоцк и 2 команды из Минска.