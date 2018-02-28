Потерявшиеся велосипеды женской сборной были доставлены команде 

Потерявшиеся велосипеды женской сборной России по велотреку были доставлены команде, сообщает «Р-Спорт».
По информации пресс-службы Федерации велосипедного спорта России, велосипеды, принадлежавшие Гульназ Бадыковой, Александре Гончаровой, Анастасии Яковенко, Елизавете Ошурковой, Евгении Аугустинас, были потеряны на пересадке в Париже еще 25 февраля.
Они были доставлены в Апелдорн, где пройдет чемпионат мира, в ночь перед стартом турнира. ЧМ по велоспорту пройдет 28 февраля.
Ранее сообщалось, что велосипеды женской сборной России по велотреку потерялись на пересадке в Париже.