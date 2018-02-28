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Футбольный клуб «Локомотив» создал женскую команду
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Футбольный клуб «Локомотив» создал женскую команду 

Мир24 28 февраля 2018
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о создании женской команды. Об этом говорится на официальном сайте «железнодорожников».
«В нашей большой железнодорожной семье прибавление — мы объявляем о создании женской команды «Локомотив»! «Локомотив» стал первым клубом премьер-лиги, который решился на подобный шаг по примеру грандов европейского футбола», — сказано в сообщении.
Как сообщается, свой первый матч красно-зеленые футболистки проведут уже в апреле. Возглавит женский «Локо» главный тренер сборной России Елена Фомина.
Напомним, на прошедшем в Голландии в 2017 году чемпионате Европы сборная России сумела одержать одну победу в группе и не смогла пробиться в плей-офф. Победительницами соревнований стали хозяйки турнира, в финале обыгравшие датчанок.
В нашей большой железнодорожной семье прибавление — мы объявляем о создании женской команды ФК «Локомотив»!? «Локомотив» стал первым клубом Премьер-лиги, который решился на подобный шаг по примеру грандов европейского футбола. Амбиции, эмоции и женская красота — уже в апреле новая команда начнет писать свою историю в Чемпионате России. ? Возглавит женский «Локо» известный специалист, главный тренер сборной России Елена Фомина!? Добро пожаловать в #СамыйЛучшийКоллектив!? Следите за новостями!
Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv)
Фев 28, 2018 в 2:34 PST
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