Ещё
«Спартак» одержал волевую победу в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» одержал волевую победу в Краснодаре 

Спорт-Экспресс 28 февраля 2018
27 февраля в рамках чемпионата России краснодарский «СКИФ» принимал одного из лидеров текущего сезона — московский "Спартак". В первом тайме гости были в роли догоняющих, однако во второй половине смогли перехватить инициативу и вырвать победу.
"Спартак" активно начал матч и после голов Дмитрия Ковалев и Олега Скопинцева повел 2:0. Но после у команды Василия Филиппова последовал семиминутный неудачный отрезок, за который гости не забили ни одного мяча, а вот краснодарцы четырежды поразили ворота Никиты Никулина — 4:2. Долгое время эта разница в счете оставалась неизменной, но на 26-й минуте «СКИФ» увеличил гандикап до четырех мячей. Правда, уже к перерыву красно-белые сократили разницу в счете до одного мяча.
В середине второго тайма «СКИФ» последний раз вышел вперед — 21:20. На что москвичи ответили тремя подряд голами Цахариаса — 21:23. Больше «Спартак» не дал краснодарцам даже сравнять счет, итог матча — 32:30 в пользу красно-белых.
Набрав 28 очков после 16 матчей, «Спартак» продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Чеховских медведей» на три очка, но имея еще две игры в запасе.
Свой следующий матч «Спартак» проведет 6 марта дома против «Пермских медведей». Встреча пройдет в СФОК «Кунцево» и начнется в 19.00.
"Психологическое состояние команды после поражения от «Динамо-Виктор» было, конечно, не очень хорошим, — отметил Филиппов. — В прошлом матче мы впервые проиграли, и ребята были немного скованны, присутствовало волнение. Но даже когда «СКИФ» повел с разницей в четыре мяча, я ни на секунду не сомневался, что все для нас сложится хорошо. Мотивация у команды была очень высокой. Мы понимали, что выездные матчи в Буденновске и Краснодаре — самый тяжелый для нас этап в чемпионате, поэтому не исключали, что можем оступиться в этих играх. Так и получилось. Но я доволен, что домой мы возвращаемся с двумя очками". (Антон ХАЛИЗОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Сборная России по керлингу не смогла выйти в плей-офф смешанного турнира на Паралимпиаде-2018 "Динамо-Виктор" победило "СГАУ-Саратов" "Анжи" подписал полузащитника сборной Узбекистана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение