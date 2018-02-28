«Спартак» одержал волевую победу в Краснодаре

27 февраля в рамках чемпионата России краснодарский «СКИФ» принимал одного из лидеров текущего сезона — московский "Спартак" . В первом тайме гости были в роли догоняющих, однако во второй половине смогли перехватить инициативу и вырвать победу.

"Спартак" активно начал матч и после голов Дмитрия Ковалев и Олега Скопинцева повел 2:0. Но после у команды Василия Филиппова последовал семиминутный неудачный отрезок, за который гости не забили ни одного мяча, а вот краснодарцы четырежды поразили ворота Никиты Никулина — 4:2. Долгое время эта разница в счете оставалась неизменной, но на 26-й минуте «СКИФ» увеличил гандикап до четырех мячей. Правда, уже к перерыву красно-белые сократили разницу в счете до одного мяча.

В середине второго тайма «СКИФ» последний раз вышел вперед — 21:20. На что москвичи ответили тремя подряд голами Цахариаса — 21:23. Больше «Спартак» не дал краснодарцам даже сравнять счет, итог матча — 32:30 в пользу красно-белых.

Набрав 28 очков после 16 матчей, «Спартак» продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Чеховских медведей» на три очка, но имея еще две игры в запасе.

Свой следующий матч «Спартак» проведет 6 марта дома против «Пермских медведей». Встреча пройдет в СФОК «Кунцево» и начнется в 19.00.

"Психологическое состояние команды после поражения от «Динамо-Виктор» было, конечно, не очень хорошим, — отметил Филиппов. — В прошлом матче мы впервые проиграли, и ребята были немного скованны, присутствовало волнение. Но даже когда «СКИФ» повел с разницей в четыре мяча, я ни на секунду не сомневался, что все для нас сложится хорошо. Мотивация у команды была очень высокой. Мы понимали, что выездные матчи в Буденновске и Краснодаре — самый тяжелый для нас этап в чемпионате, поэтому не исключали, что можем оступиться в этих играх. Так и получилось. Но я доволен, что домой мы возвращаемся с двумя очками". (Антон ХАЛИЗОВ)